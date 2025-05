Des Z’Ehpad au Zénith ! – Espace René-Cassin Le Pellerin, 6 juin 2025 15:00, Le Pellerin.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Avec le souhait de mettre les seniors à l’honneur, le Conseil des sages et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville invitent les habitants à un après-midi placé sous le signe de l’humour et de la bonne humeur ! En effet, vendredi 6 juin à 15h, à l’espace culturel René-Cassin, le spectacle « Des Z’Ehpad au Zénith ! » sera présenté gratuitement au public. Pour réaliser ce projet fou, des comédiens amateurs de 60 à 85 ans ont accepté de se lancer dans l’aventure sous la direction d’Aurélien Jumelais, auteur de Comme une ritournelle. Leur dynamisme et leur talent vous promettent un après-midi riche en émotions avec cette comédie délirante qui cache une histoire d’amour un peu compliquée ! Mais on ne vous en dira pas plus… Une intrigue pleine de rebondissements Malgré les restrictions de personnel, l’Ehpad Sainte-Anne accueille une nouvelle infirmière. Maladroite, voire complètement dyslexique, elle va devoir s’adapter à des résidents aux personnalités aussi marquées que leurs pathologies ! Cette comédie musicale déjantée, rythmée par des petits airs musicaux interprétés par Sylvie Potignon, est une véritable ode à la vie. Car oui, on peut rire de tout, même en Ehpad !Détente et rires garantis !? Possibilité de transport en Pelleribus.? Inscription conseillée auprès du CCAS au 02 40 05 69 81

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640