Des Zinzins de l’espace à Zig et Sharko : la comédie selon Xilam Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit, sans réservation.

Qui ne connait pas Xilam, le studio français à la créativité débordante dont les séries cultes ont conquis les enfants du monde entier ? Les Zinzins de l’espace, Oggy et les cafards, Zig et Sharko ou encore Ratz… tous ces personnages hauts en couleur vous donnent rendez-vous au Lieu Unique pour une exposition inédite !Entrez dans les coulisses du studio, suivez toutes les étapes de création d’une série d’animation et découvrez la mécanique de la comédie animée… Dans le cadre de l’exposition: deux ateliers interactifs vous attendent, pour vous essayer au dessin et aux bruitages !Ouverture du mardi au samedi à 14H (sauf vendredi 12 et samedi 13 à 11H) et le dim. à 15H. Fermeture à 19H.Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.extranimation.fr/