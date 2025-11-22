Désaccords Majeurs Troyes

Désaccords Majeurs

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Un superbe duo piano/violon où la musique classique et la chanson française se rencontrent pour le meilleur et pour le rire.



Désaccords majeurs ou comment faire voler en éclat tous les préjugés. Schubert y côtoie Francis Cabrel, un agent immobilier lourdingue se révèle être un pianiste virtuose et une directrice de conservatoire rigide avoue son amour pour Lara Fabian, la Maria Callas de la chanson française . Mais que se passe-t-il quand deux personnes appartenant à des mondes que tout semble opposer se rencontrent ? Ils se parlent, se méprisent parfois, se déchirent souvent, et parfois tombent amoureux. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

