Début : Jeudi 2025-06-15 15:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-06-15

Trésor de la peinture, écritures, musiques et danse contemporaine.

15/06 vernissage à 15h et concert Les Barrons du Bayou à 17h.

22, 29/06 et 06/07 dimanches métaphysiques, concept chorégraphique et musical.

05/07 exploration chorégraphique, training pour les 15/25 ans et improvisation in situ.

Du mardi au dimanche de 15h à 18h

Vernissage Dimanche 15 juin à 15h

Concert Les Barrons du Bayou Dimanche 15 juin à 17h

Dimanches métaphysiques Concept chorégraphique et musical (D’après le Traité de Musique et les Méditations de René Descartes). Les dimanches 22 juin, 29 juin et 6 juillet à 17h

Samedi 5 juillet

Danse Exploration chorégraphique dans les rues de Descartes d’après la 3ème Méditation avec le Groupe de Danses Clandestines

10h 12h Training ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans (5€)

14h 18h Improvisation in situ .

Impasse Notre-Dame

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 rufinette@yahoo.fr

English :

Treasures of painting, writing, music and contemporary dance.

15/06 vernissage at 3pm and concert by Les Barrons du Bayou at 5pm.

22, 29/06 and 06/07: metaphysical Sundays, choreographic and musical concept.

05/07: choreographic exploration, training for 15/25 year-olds and in situ improvisation.

German :

Schatzkammer der Malerei, Schriften, Musik und des zeitgenössischen Tanzes.

15/06 Vernissage um 15 Uhr und Konzert Les Barrons du Bayou um 17 Uhr.

22, 29/06 und 06/07: Metaphysische Sonntage, choreografisches und musikalisches Konzept.

05/07: Choreografische Erkundung, Training für 15/25-Jährige und Improvisation in situ.

Italiano :

Un tesoro di pittura, scrittura, musica e danza contemporanea.

15/06 vernissage alle 15.00 e concerto di Les Barrons du Bayou alle 17.00.

22, 29/06 e 06/07: domeniche metafisiche, concetto coreografico e musicale.

05/07: esplorazione coreografica, formazione per 15/25enni e improvvisazione in situ.

Espanol :

Un tesoro de pintura, escritura, música y danza contemporánea.

15/06 vernissage a las 15h y concierto de Les Barrons du Bayou a las 17h.

22, 29/06 y 06/07: domingos metafísicos, concepto coreográfico y musical.

05/07: exploración coreográfica, formación para jóvenes de 15/25 años e improvisación in situ.

