Descendez dans une ancienne mine de fer reconstituée

Barr Bas-Rhin

Dimanche 2025-09-21 09:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Visitez une mine dont l’ensemble a été reconstitué tel qu’au XVIIIe siècle et découvrez également son puits.

Découvrez une ancienne mine de fer datant du XVIIIe siècle. Cette galerie de 43 mètres a été fidèlement reconstituée selon les techniques d’époque.

Lors de cette visite commentée, vous descendrez dans le puits par une échelle sécurisée et découvrirez les méthodes d’extraction et de soutènement utilisées à l’époque.

Informations

Chaussures fermées, veste ou autre, lampe de poche si possible, casque fourni, éclairage intérieur assuré.

Pas d’inscription, mais attente si beaucoup de monde en même temps, la visite se fait par groupes de 12 personnes.

Déroulement:

Explication historiques et géologiques sur le carreau de la mine, 15mn, visite de la mine 15mn, un peu plus pour les courageux qui n’ont pas peur de descendre dans le puits par les échelles, pour observer les boisages fait par les anciens au 18éme.



La mine est située sur Google Map sous l’appelation « Ancienne mine de fer de Barr ». Vers la fin Ouest du chemin VERBINDUGSWEG 400m avant son croisement sur lea Route St odile-Welchbruch 0 .

D426 Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 69 10 59

English :

Visit a mine that has been reconstructed as it was in the 18th century and also discover its shaft.

German :

Besuchen Sie eine Mine, deren gesamte Anlage so nachgebaut wurde, wie sie im 18. Jahrhundert aussah, und entdecken Sie auch den Schacht.

Italiano :

Visitate una miniera ricostruita come nel XVIII secolo e scoprite il suo pozzo.

Espanol :

Visite una mina reconstruida tal y como era en el siglo XVIII y descubra su pozo.

