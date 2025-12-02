DESCENDRE de Éléonore Valère‑Lachky Centre Wallonie-Bruxelles Paris
DESCENDRE tisse le portrait d’une femme debout devant la mer. Bouleversée par son mouvement, ses vagues, elle ne sait plus pourquoi elle ne devrait pas sauter. Son récit dansé-conté pose la question de l’eau, de son ambivalence, de ses rythmes.
Faut-il oublier l’océan ? Les mers intérieures ? Celles qui vont et viennent dans l’arrière-pays du corps ? Faut-il vraiment renoncer aux sirènes ?
Dans cette histoire, Ulysse est une femme.
Écrit, chorégraphié et mis en scène par Éléonore Valère-Lachky, DESCENDRE est un spectacle transdisciplinaire danse-texte interprété sur scène par la danseuse Violette Wanty et en voix OFF par l’actrice Héloïse Jadoul.
« J’ai le sentiment qu’il existe en nous, quelque chose comme une nostalgie de l’océan », écrit Eléonore Valère-Lachky.
Le mardi 02 décembre 2025
de 20h00 à 21h00
payant
De 5 à 10 euros.
Tout public.
Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 Paris
