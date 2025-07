Descendre en poésie | Collectif les 324 pas La Maison du livre Bécherel

Descendre en poésie | Collectif les 324 pas La Maison du livre Bécherel Jeudi 10 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Parcours de santé poétique et artistique •

De la Maison du livre vers l’étang de la Teinture, l’occasion de découvrir l’exposition photos de Freddy Rapin « On apprend l’eau par la soif ».

Parcours Maison du livre > Étang de la Teinture

EN EXTÉRIEUR ET EN CONTINU | Plan et consignes à retrouver à la Maison du livre| Départ Maison du livre

Début : 2025-07-10T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T23:00:00.000+02:00

La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine