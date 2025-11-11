Descendre en poésie | Collectif les 324 pas La Maison du livre Bécherel
gratuit
Parcours de santé poétique et artistique •
De la Maison du livre vers l’étang de la Teinture, l’occasion de découvrir l’exposition photos de Freddy Rapin « On apprend l’eau par la soif ».
Parcours Maison du livre > Étang de la Teinture
EN EXTÉRIEUR ET EN CONTINU | Plan et consignes à retrouver à la Maison du livre | Départ Maison du livre
maisondulivre@rennesmetropole.fr
La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine