Descendre en poésie | Collectif les 324 pas La Maison du livre Bécherel 11 novembre 2025 – 27 février 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Descendre en poésie | Collectif les 324 pas

Parcours de santé poétique et artistique •

De la Maison du livre vers l’étang de la Teinture, l’occasion de découvrir l’exposition photos de Freddy Rapin « On apprend l’eau par la soif ».

Parcours Maison du livre > Étang de la Teinture

EN EXTÉRIEUR ET EN CONTINU | Plan et consignes à retrouver à la Maison du livre | Départ Maison du livre

Début : 2025-11-11T06:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T23:00:00.000+01:00

maisondulivre@rennesmetropole.fr

La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine