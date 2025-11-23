Descente Airboard sur Boulevard des Pyrénées Arette
Descente Airboard sur Boulevard des Pyrénées Arette vendredi 12 décembre 2025.
Descente Airboard sur Boulevard des Pyrénées
Cabane en face de la billetterie Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 96 – 96 – 96 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-19 2025-12-22 2025-12-29 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03
Dévalez la plus belle piste des Pyrénées en Airboard et profitez des paysages exceptionnels de La Pierre Saint-Martin. Après le briefing, montez dans le dernier télésiège de la journée et laissez-vous glisser sur l’une des plus longues pistes de la station pour une descente inoubliable sur la poudreuse. L’airboard, luge gonflable légère et facile à transporter, est accessible à tous, petits et grands, débutants ou sportifs. Rapidement, chacun peut ressentir la sensation unique de glisse et de liberté. Une aventure adrénaline et fun, idéale pour découvrir la montagne autrement !
Dès 10 ans (présence d’un adulte si mineur de -13 ans), avoir un forfait (ou bien prendre un forfait piéton à 6€ à la billetterie), matériel inclus casque et airboard. Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables. .
+33 5 59 66 20 09
