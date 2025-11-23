Descente Airboard sur Boulevard des Pyrénées Arette

Descente Airboard sur Boulevard des Pyrénées

Cabane en face de la billetterie Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 96 – 96 – 96 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-19 2025-12-22 2025-12-29 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03

Dévalez la plus belle piste des Pyrénées en Airboard et profitez des paysages exceptionnels de La Pierre Saint-Martin. Après le briefing, montez dans le dernier télésiège de la journée et laissez-vous glisser sur l’une des plus longues pistes de la station pour une descente inoubliable sur la poudreuse. L’airboard, luge gonflable légère et facile à transporter, est accessible à tous, petits et grands, débutants ou sportifs. Rapidement, chacun peut ressentir la sensation unique de glisse et de liberté. Une aventure adrénaline et fun, idéale pour découvrir la montagne autrement !

Dès 10 ans (présence d’un adulte si mineur de -13 ans), avoir un forfait (ou bien prendre un forfait piéton à 6€ à la billetterie), matériel inclus casque et airboard. Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables. .

Cabane en face de la billetterie Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09

