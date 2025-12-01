Descente aux flambeaux à La Bresse Hohneck Domaine alpin de La Bresse-Hohneck La Bresse
Descente aux flambeaux à La Bresse Hohneck Domaine alpin de La Bresse-Hohneck La Bresse samedi 20 décembre 2025.
Descente aux flambeaux à La Bresse Hohneck
Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mardi 2025-12-20 19:15:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2025-12-20 2026-02-07
La traditionnelle descente aux flambeaux reste un moment magique pour petits et grands. A pied ou à ski selon l’enneigement. A La Bresse, Piou-Piou, compagnon des enfants au jardin des neiges fait partie du défilé!Tout public
0 .
Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est directeur@esf-labresse.com
English :
The traditional torchlight descent remains a magical moment for young and old alike. On foot or on skis, depending on the snow conditions. In La Bresse, Piou-Piou, the children’s snow garden companion, is part of the parade!
L’événement Descente aux flambeaux à La Bresse Hohneck La Bresse a été mis à jour le 2025-12-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES