Descente aux flambeaux à La Bresse Hohneck Domaine alpin de La Bresse-Hohneck La Bresse

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse Vosges

Début : Mercredi Mardi 2025-12-20 19:15:00

fin : 2026-03-08

2025-12-20 2026-02-07

La traditionnelle descente aux flambeaux reste un moment magique pour petits et grands. A pied ou à ski selon l’enneigement. A La Bresse, Piou-Piou, compagnon des enfants au jardin des neiges fait partie du défilé!Tout public

The traditional torchlight descent remains a magical moment for young and old alike. On foot or on skis, depending on the snow conditions. In La Bresse, Piou-Piou, the children’s snow garden companion, is part of the parade!

