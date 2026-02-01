Descente aux flambeaux à la Station de la Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines

Descente aux flambeaux à la Station de la Planche des Belles Filles

Station Plancher-les-Mines Haute-Saône

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13 2026-02-20

Descente aux flambeaux à la Planche des Belles Filles Une soirée magique pour toute la famille !

Réservez votre soirée à La Planche des Belles Filles, vendredis 13 et 20 février à partir de 18h. Descente aux Flambeaux et menu au resto proposés par l’équipe. Pré-réservation possible sur notre site web dans les actus. De quoi commencer les vacances de février gaiement ! .

Station Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 25 66 03 pdbf@woka.fr

