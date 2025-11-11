DESCENTE AUX FLAMBEAUX À LA STATION DU MOURTIS Boutx

DESCENTE AUX FLAMBEAUX AU MOURTIS

STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19 19:30:00

2026-02-19

Accessible à tous les enfants à partir du niveau flocon (flambeau led 6 €) et ski show des moniteurs.

Proposée par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français du Mourtis.

Chocolat chaud et vin chaud seront servis sur place. .

STATION DU MOURTIS Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 89 05 esf.lemourtis@gmail.com

English :

Accessible to all children from flocon level (led torch: 6 ?) and ski show instructors.

Offered by instructors from the Mourtis French Ski School.

