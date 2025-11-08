DESCENTE AUX FLAMBEAUX À LA STATION DU MOURTIS Boutx
DESCENTE AUX FLAMBEAUX À LA STATION DU MOURTIS Boutx jeudi 5 mars 2026.
DESCENTE AUX FLAMBEAUX AU MOURTIS
STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-03-05 19:30:00
Date(s) :
2026-03-05
Accessible à tous les enfants à partir du niveau flocon (flambeau led 6 €) et ski show des moniteurs.
Proposée par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français du Mourtis.
Chocolat chaud et vin chaud seront servis sur place. .
STATION DU MOURTIS Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 89 05 esf.lemourtis@gmail.com
English :
Accessible to all children from flocon level (led torch: 6 ?) and ski show instructors.
Offered by instructors from the Mourtis French Ski School.
L’événement DESCENTE AUX FLAMBEAUX AU MOURTIS Boutx a été mis à jour le 2025-12-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE