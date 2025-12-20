Descente aux flambeaux à Peyragudes Germ

Descente aux flambeaux à Peyragudes

PEYRAGUDES Germ Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

2026-01-06

Descente aux flambeaux spéciale Rois Mages organisée par l’ESF de Peyresourde

Inscription auprès de l’école de ski 05 62 99 66 97 ou au bureau ESF Peyresourde

Animation musicale avec l’équipe d’animation de la station, distribution de galette des rois, de couronnes, de boissons chaudes et de cadeaux par la mascotte Peyrakid.

PEYRAGUDES Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 66 97

English :

Special Three Kings torchlight descent organized by ESF Peyresourde

Registration with the ski school: 05 62 99 66 97 or at the ESF Peyresourde office

Musical entertainment with the resort’s animation team, distribution of galette des rois, wreaths, hot drinks and gifts by the Peyrakid mascot.

