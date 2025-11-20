Descente aux flambeaux à Peyragudes Germ
Descente aux flambeaux à Peyragudes Germ mardi 24 février 2026.
Descente aux flambeaux à Peyragudes
PEYRAGUDES Germ Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Descente aux flambeaux organisée par l’ESF de Peyresourde
Inscription auprès de l’école de ski 05 62 99 66 97 ou au bureau ESF Peyresourde
Animation musicale avec l’équipe d’animation de la station, distribution de boissons chaudes et cadeaux par la mascotte Peyrakid.
PEYRAGUDES Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 66 97
English :
Torchlight descent organized by ESF Peyresourde
Registration with the ski school: 05 62 99 66 97 or at the ESF Peyresourde office
Musical entertainment by the resort’s animation team, hot drinks and gifts by the Peyrakid mascot.
German :
Fackelabfahrt, organisiert von der ESF Peyresourde
Anmeldung bei der Skischule: 05 62 99 66 97 oder im Büro der ESF Peyresourde
Musikalische Unterhaltung mit dem Animationsteam des Skiorts, Verteilung von heißen Getränken und Geschenken durch das Maskottchen Peyrakid.
Italiano :
Discesa con fiaccolata organizzata dall’ESF Peyresourde
Iscrizione presso la scuola di sci: 05 62 99 66 97 o presso l’ufficio ESF Peyresourde
Intrattenimento musicale con il team di animazione della stazione, distribuzione di bevande calde e regali da parte della mascotte Peyrakid.
Espanol :
Descenso de antorchas organizado por el ESF Peyresourde
Inscripciones en la escuela de esquí: 05 62 99 66 97 o en la oficina de ESF Peyresourde
Animación musical con el equipo de animación de la estación, reparto de bebidas calientes y regalos de la mascota Peyrakid.
