Descente aux flambeaux à Peyragudes Germ

Descente aux flambeaux à Peyragudes

PEYRAGUDES Germ Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Descente aux flambeaux organisée par l’ESF de Peyresourde

Inscription auprès de l’école de ski 05 62 99 66 97 ou au bureau ESF Peyresourde

Animation musicale avec l’équipe d’animation de la station, distribution de boissons chaudes et cadeaux par la mascotte Peyrakid.

PEYRAGUDES Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 66 97

English :

Torchlight descent organized by ESF Peyresourde

Registration with the ski school: 05 62 99 66 97 or at the ESF Peyresourde office

Musical entertainment by the resort’s animation team, hot drinks and gifts by the Peyrakid mascot.

German :

Fackelabfahrt, organisiert von der ESF Peyresourde

Anmeldung bei der Skischule: 05 62 99 66 97 oder im Büro der ESF Peyresourde

Musikalische Unterhaltung mit dem Animationsteam des Skiorts, Verteilung von heißen Getränken und Geschenken durch das Maskottchen Peyrakid.

Italiano :

Discesa con fiaccolata organizzata dall’ESF Peyresourde

Iscrizione presso la scuola di sci: 05 62 99 66 97 o presso l’ufficio ESF Peyresourde

Intrattenimento musicale con il team di animazione della stazione, distribuzione di bevande calde e regali da parte della mascotte Peyrakid.

Espanol :

Descenso de antorchas organizado por el ESF Peyresourde

Inscripciones en la escuela de esquí: 05 62 99 66 97 o en la oficina de ESF Peyresourde

Animación musical con el equipo de animación de la estación, reparto de bebidas calientes y regalos de la mascota Peyrakid.

