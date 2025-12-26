DESCENTE AUX FLAMBEAUX AUX AGUDES Gouaux-de-Larboust

DESCENTE AUX FLAMBEAUX AUX AGUDES

STATION DE PEYRAGUDES VERSANT LES AGUDES Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne

Début : 2026-02-11 19:00:00

fin : 2026-02-11 20:00:00

2026-02-11

Proposée par les moniteurs de l’ESF des Agudes et avec la participation des enfants

Prix du flambeau 5€

Achat des flambeaux à l’ESF. .

STATION DE PEYRAGUDES VERSANT LES AGUDES Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 07 12

English :

Proposed by the ESF instructors at Les Agudes, with the participation of the children

Torch price: 5?

