DESCENTE AUX FLAMBEAUX AUX AGUDES Gouaux-de-Larboust mercredi 18 février 2026.
STATION DE PEYRAGUDES VERSANT LES AGUDES Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne
Début : 2026-02-18 19:00:00
fin : 2026-02-18 20:00:00
2026-02-18
Proposée par les moniteurs de l’ESF des Agudes et avec la participation des enfants
Prix du flambeau 5€
Achat des flambeaux à l’ESF. .
STATION DE PEYRAGUDES VERSANT LES AGUDES Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 07 12
English :
Proposed by the ESF instructors at Les Agudes, with the participation of the children
Torch price: 5?
