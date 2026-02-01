Descente aux flambeaux avec l’ESF Tournaboup Barèges
Descente aux flambeaux avec l’ESF Tournaboup Barèges jeudi 19 février 2026.
Tournaboup BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-19 17:00:00
fin : 2026-03-05
2026-02-19
Tous les jeudis, venez dévaler les pentes avec l’ESF lors de la descente aux flambeaux ! Niveau flocon requis.
Pensez à vous inscrire par téléphone ou directement au bureau de l’ESF à Tournaboup. .
Tournaboup BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 68 86
Every Thursday, join the ESF for a torchlit descent down the slopes! Snowflake level required.
L’événement Descente aux flambeaux avec l’ESF Barèges a été mis à jour le 2026-02-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65