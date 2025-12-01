DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Avenue du Serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

18h30, Front de neige, Pyrénées 2000

Gratuit. En famille

Traditionnelle descente aux flambeaux des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Ski Français de Pyrénées 2000.

Des étoiles plein les yeux, pour petits et grands !

.

Avenue du Serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42 infos@pyrenees2000.com

English :

6:30pm, Front de neige, Pyrénées 2000

Free admission. Family outing

Traditional torchlit descent by instructors from the Pyrénées 2000 French Ski School.

Starry-eyed fun for young and old!

L’événement DESCENTE AUX FLAMBEAUX Bolquère a été mis à jour le 2025-12-10 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000