DESCENTE AUX FLAMBEAUX Bolquère
Avenue du Serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-25 19:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
19h30, Front de neige, Pyrénées 2000
Gratuit. En famille
Traditionnelle descente aux flambeaux des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Ski Français de Pyrénées 2000.
Des étoiles plein les yeux, pour petits et grands !
Avenue du Serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42 infos@pyrenees2000.com
7:30pm, Front de neige, Pyrénées 2000
Free admission. Family outing
Traditional torchlit descent by instructors from the Pyrénées 2000 French Ski School.
Starry-eyed fun for young and old!
