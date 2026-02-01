Descente aux flambeaux caritative Les P’tits Flambeaux Route du clos La Chapelle-d’Abondance

Descente aux flambeaux caritative Les P’tits Flambeaux

Route du clos Front de neige du Crêt-Béni La Chapelle-d’Abondance Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Descente aux flambeaux caritative, un événement solidaire, caritatif et chaleureux ouvert à tous Les P’tits Flambeaux .

.

Route du clos Front de neige du Crêt-Béni La Chapelle-d’Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 51 41 lachapelledabondance@ot-peva.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Charity torchlight descent Les P’tits Flambeaux

Les P’tits Flambeaux , a charity torchlight descent, is a warm and friendly event open to all.

L’événement Descente aux flambeaux caritative Les P’tits Flambeaux La Chapelle-d’Abondance a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore