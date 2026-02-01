Descente aux flambeaux Domaine skiable du Savoy Chamonix-Mont-Blanc
Descente aux flambeaux Domaine skiable du Savoy Chamonix-Mont-Blanc mercredi 18 février 2026.
Descente aux flambeaux
Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 19:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Descente aux flambeaux sur la piste du Savoy.
Vente de goodies.
.
Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 57 info@esfchamonix.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Torchlight descent down the Savoy piste.
Sale of goodies.
L’événement Descente aux flambeaux Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc