Descente aux flambeaux Les Chosalets Chamonix-Mont-Blanc

Les Chosalets Domaine skiable des Chosalets Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-03-03 17:15:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Descente aux flambeaux aux Chosalets.
Les enfants à partir du niveau 1ère étoile peuvent participer.
Les Chosalets Domaine skiable des Chosalets Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 00 12 info@esf-argentiere.com
English :
Torchlight descent to Les Chosalets.
Children of 1st star level and above can take part.
