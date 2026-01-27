Descente aux flambeaux Les Chosalets Chamonix-Mont-Blanc

Descente aux flambeaux

Les Chosalets Domaine skiable des Chosalets Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-03-03 17:15:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Descente aux flambeaux aux Chosalets.

Les enfants à partir du niveau 1ère étoile peuvent participer.

Les Chosalets Domaine skiable des Chosalets Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 00 12 info@esf-argentiere.com

English :

Torchlight descent to Les Chosalets.

Children of 1st star level and above can take part.

