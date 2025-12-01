Descente aux flambeaux de Noël des moniteurs ESF avec feu d’artifice Mottaret Méribel Mottaret Les Allues
Méribel Mottaret Front de neige de Mottaret Les Allues Savoie
Début : 2025-12-24 17:30:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Les moniteurs de l’ESF Méribel vous invitent à assister à la descente aux flambeaux de Noël suivie par l’arrivée du Père Noël !
Méribel Mottaret Front de neige de Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 31 contact@esf-meribel.com
English : Christmas Torchlight Descent of ESF instructors with firework
The ski instructors of ESF Méribel invite you to enjoy a Christmas Torchlight Descent followed by Santa’s arrival !
