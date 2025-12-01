Descente aux flambeaux de Noël des moniteurs ESF avec feu d’artifice Mottaret Méribel Mottaret Les Allues

Descente aux flambeaux de Noël des moniteurs ESF avec feu d’artifice Mottaret

Méribel Mottaret Front de neige de Mottaret Les Allues Savoie

Début : 2025-12-24 17:30:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Les moniteurs de l’ESF Méribel vous invitent à assister à la descente aux flambeaux de Noël suivie par l’arrivée du Père Noël !

Méribel Mottaret Front de neige de Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 31 contact@esf-meribel.com

English : Christmas Torchlight Descent of ESF instructors with firework

The ski instructors of ESF Méribel invite you to enjoy a Christmas Torchlight Descent followed by Santa’s arrival !

