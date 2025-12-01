Descente aux flambeaux de Noël des moniteurs ESF Chaudanne & Mottaret Rond-Point La Chaudanne Les Allues

Descente aux flambeaux de Noël des moniteurs ESF Chaudanne & Mottaret

Rond-Point La Chaudanne Hameau Mottaret Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 17:45:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Les moniteurs de l’ESF Méribel vous invitent à assister au départ du Père Noël à La Chaudanne.

Descente aux torches des enfants ainsi qu’un magnifique show de nos moniteurs sont au programme sur deux sites Chaudanne & Mottaret !

.

Rond-Point La Chaudanne Hameau Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 31 contact@esf-meribel.com

English : Christmas torchlight descent by ESF instructors Chaudanne & Mottaret

ESF Méribel instructors invite you to join them for the Christmas torchlight descent at Chaudanne.

Childrens’ torchlight descent and a magnificent ski instructors show at both snow fronts: Chaudanne & Mottaret.

L’événement Descente aux flambeaux de Noël des moniteurs ESF Chaudanne & Mottaret Les Allues a été mis à jour le 2025-12-02 par Méribel Tourisme