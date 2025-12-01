Descente aux flambeaux de Noël des moniteurs ESF Chaudanne & Mottaret Rond-Point La Chaudanne Les Allues
Descente aux flambeaux de Noël des moniteurs ESF Chaudanne & Mottaret Rond-Point La Chaudanne Les Allues jeudi 25 décembre 2025.
Rond-Point La Chaudanne Hameau Mottaret Les Allues Savoie
Tarif : – –
Début : 2025-12-25 17:45:00
fin : 2025-12-25
2025-12-25
Les moniteurs de l’ESF Méribel vous invitent à assister au départ du Père Noël à La Chaudanne.
Descente aux torches des enfants ainsi qu’un magnifique show de nos moniteurs sont au programme sur deux sites Chaudanne & Mottaret !
Rond-Point La Chaudanne Hameau Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 31 contact@esf-meribel.com
English : Christmas torchlight descent by ESF instructors Chaudanne & Mottaret
ESF Méribel instructors invite you to join them for the Christmas torchlight descent at Chaudanne.
Childrens’ torchlight descent and a magnificent ski instructors show at both snow fronts: Chaudanne & Mottaret.
