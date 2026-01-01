Descente aux flambeaux des Droits Humains Le Tourchet Les Houches
Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie
Début : 2026-01-29 19:30:00
fin : 2026-01-29 20:30:00
2026-01-29
Descente aux flambeaux organisé par le groupe local d’Amnesty International pour la défense des droits humains et sensibilisation du public
Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 11 88 80
Torch-lit descent organized by the local Amnesty International human rights group and public awareness event
