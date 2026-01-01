Descente aux flambeaux des Droits Humains Le Tourchet Les Houches

Descente aux flambeaux des Droits Humains

Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie

Début : 2026-01-29 19:30:00

fin : 2026-01-29 20:30:00

2026-01-29

Descente aux flambeaux organisé par le groupe local d’Amnesty International pour la défense des droits humains et sensibilisation du public

Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 11 88 80

English :

Torch-lit descent organized by the local Amnesty International human rights group and public awareness event

