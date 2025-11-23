Descente aux flambeaux des enfants et moniteurs Arette

Descente aux flambeaux des enfants et moniteurs Arette mardi 23 décembre 2025.

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23

Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30

A la tombée de la nuit, c’est encadré par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français que les enfants savourent une descente aux flambeaux ! Skiez sous les étoiles.
Inscription à l’Ecole du Ski Français (activité soumise aux conditions climatiques et susceptible d’être modifiée ou annulée).   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 21 86 

