Descente aux flambeaux des enfants et moniteurs

Arette Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

A la tombée de la nuit, c’est encadré par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français que les enfants savourent une descente aux flambeaux ! Skier sous les étoiles…

Inscription à l’Ecole du Ski Français (activité soumise aux conditions climatiques et susceptible d’être reportée ou annulée).

Organisé par l’ESF. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 21 86

