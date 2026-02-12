Descente aux flambeaux des enfants et moniteurs Arette

Descente aux flambeaux des enfants et moniteurs Arette mardi 24 février 2026.

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24

2026-02-24

A la tombée de la nuit, c’est encadré par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français que les enfants savourent une descente aux flambeaux ! Skier sous les étoiles…
Inscription à l’Ecole du Ski Français (activité soumise aux conditions climatiques et susceptible d’être reportée ou annulée).
Organisé par l’ESF.   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 21 86 

