Descente aux flambeaux ESF Métabief
Descente aux flambeaux ESF Métabief mardi 23 décembre 2025.
Descente aux flambeaux ESF
Front de neige (Piste Pré-Midi) Métabief Doubs
Début : 2025-12-23 17:30:00
fin : 2025-12-30 18:00:00
2025-12-23 2025-12-30
Nuit des Etoiles des enfants (en cours à l’ESF) suivie de la descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF de Métabief.
RDV au bureau de l’ESF à partir de 17h30 pour récupérer les flambeaux des enfants.
Nous vous attendons nombreux ! .
Front de neige (Piste Pré-Midi) Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 04 21 info@esf-metabief.com
English : Descente aux flambeaux ESF
