Descente aux flambeaux ESF

Front de neige (Piste Pré-Midi) Métabief Doubs

Gratuit

Début : 2025-12-23 17:30:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

2025-12-23 2025-12-30

Nuit des Etoiles des enfants (en cours à l’ESF) suivie de la descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF de Métabief.

RDV au bureau de l’ESF à partir de 17h30 pour récupérer les flambeaux des enfants.

Nous vous attendons nombreux ! .

Front de neige (Piste Pré-Midi) Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 04 21 info@esf-metabief.com

