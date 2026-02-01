Descente aux flambeaux ESI Night Métabief
Descente aux flambeaux ESI Night Métabief jeudi 19 février 2026.
Descente aux flambeaux ESI Night
Front de neige Métabief Doubs
–
jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 05:00:00
fin : 2026-03-05 23:59:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Afin de clôturer la semaine en beauté les enfants (en cours ou non) illuminent la piste
Sur inscription.
Vin chaud .
Front de neige Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté metabief@ecoledeski.fr
English : Descente aux flambeaux ESI Night
