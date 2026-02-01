Descente aux flambeaux ESI Night Métabief

Tarif : – –

Début : 2026-02-19 05:00:00
fin : 2026-03-05 23:59:00

2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Afin de clôturer la semaine en beauté les enfants (en cours ou non) illuminent la piste
Sur inscription.
Vin chaud   .

Front de neige Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   metabief@ecoledeski.fr

