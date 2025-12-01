Descente aux flambeaux Foncine-le-Haut

Descente aux flambeaux

Le Gros Voisiney Foncine-le-Haut Jura

2025-12-25 17:30:00

2026-02-19

2025-12-25 2026-01-01 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’ESF à Foncine-le-Haut.

Une fois la nuit tombée, les enfants descendront les pistes illuminées avec leurs lampions, encadrés par les moniteurs dans une ambiance magique.

Après la descente, partage d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié au refuge du Téléski.

Inscription au bureau de l’ESF ou par mail.

Niveau minimum Ourson .

Prix incluant le lampion.

Annulé par manque de neige. .

9 Le Gros Voisiney Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 38 40 14 esf.foncine@orange.fr

