Descente aux flambeaux Route du Ballon d’Alsace Lepuix
Descente aux flambeaux Route du Ballon d’Alsace Lepuix jeudi 12 février 2026.
Descente aux flambeaux
Route du Ballon d’Alsace Front de neige La Gentiane Lepuix Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-02-12
Chaque jeudi des vacances scolaires, la station du Ballon d’Alsace s’illumine avec la traditionnelle descente aux flambeaux.
À la tombée de la nuit, les moniteurs et leurs élèves dévalent la piste en formant un serpent lumineux, offrant un spectacle magique à admirer depuis le front de neige.
Animations, vin chaud et jus de pomme chaud offert par Destination Ballon d’Alsace ! .
Route du Ballon d’Alsace Front de neige La Gentiane Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Descente aux flambeaux
L’événement Descente aux flambeaux Lepuix a été mis à jour le 2026-01-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)