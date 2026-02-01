Descente aux flambeaux Route du Ballon d’Alsace Lepuix

Descente aux flambeaux

Route du Ballon d’Alsace Front de neige La Gentiane Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-02-12

Chaque jeudi des vacances scolaires, la station du Ballon d’Alsace s’illumine avec la traditionnelle descente aux flambeaux.

À la tombée de la nuit, les moniteurs et leurs élèves dévalent la piste en formant un serpent lumineux, offrant un spectacle magique à admirer depuis le front de neige.

Animations, vin chaud et jus de pomme chaud offert par Destination Ballon d’Alsace ! .

Route du Ballon d’Alsace Front de neige La Gentiane Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Descente aux flambeaux

L’événement Descente aux flambeaux Lepuix a été mis à jour le 2026-01-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)