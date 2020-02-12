DESCENTE AUX FLAMBEAUX Les Angles
DESCENTE AUX FLAMBEAUX Les Angles jeudi 19 février 2026.
DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-19 21:00:00
fin : 2026-02-19 21:30:00
2026-02-19
Jeudi 12 Février à 20h
Grande descente aux flambeaux avec les moniteurs de ski et les enfants de l'ESF suivie d'un feu d'artifice. Vin chaud et chocolat chaud offerts après le feu d'artifice.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Thursday February 12, 8pm
Torchlight parade with ski instructors and ESF children, followed by fireworks. Mulled wine and hot chocolate offered after the fireworks.
