DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-26 21:00:00

fin : 2026-02-26 21:30:00

2026-02-26

Jeudi 12 Février à 20h

Grande descente aux flambeaux avec les moniteurs de ski et les enfants de l’ESF suivie d’un feu d’artifice. Vin chaud et chocolat chaud offerts après le feu d’artifice.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Thursday February 12, 8pm

Torchlight parade with ski instructors and ESF children, followed by fireworks. Mulled wine and hot chocolate offered after the fireworks.

