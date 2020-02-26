DESCENTE AUX FLAMBEAUX Les Angles

DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Bas de Station Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26 21:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Jeudi 26 Février à 20h

Un spectacle gratuit de lumière, un moment de partage, entre les grands et les petits. Suivi d’une dégustation de vin chaud pour les grands et du chocolat chaud pour les plus petits… Vous aurez alors toute la soirée pour vous r…

.

Bas de Station Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Thursday, February 26, 8pm

A free light show for young and old alike. Followed by mulled wine for the grown-ups and hot chocolate for the little ones? You’ll have the whole evening to enjoy…

