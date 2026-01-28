Descente aux flambeaux Les Estables

Descente aux flambeaux

Domaine alpin des Estables Les Estables Haute-Loire

Début : Mercredi 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-03-04 19:30:00

2026-02-11

Evènement solidaire en partenariat avec Les p’tits flambeaux France Montagne

A partir de 18h30 descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’ESF, suivi d’un moment convivial autour d’un vin chaud offert par le comité d’animation du village.

Domaine alpin des Estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 30 22

English :

Solidarity event in partnership with Les p’tits flambeaux France Montagne

From 6:30pm: torchlight descent with ESF instructors, followed by a convivial moment over mulled wine offered by the village?s entertainment committee.

