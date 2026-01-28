Descente aux flambeaux Les Estables
Descente aux flambeaux Les Estables mercredi 11 février 2026.
Descente aux flambeaux
Domaine alpin des Estables Les Estables Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-11 18:30:00
fin : 2026-03-04 19:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Evènement solidaire en partenariat avec Les p’tits flambeaux France Montagne
A partir de 18h30 descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’ESF, suivi d’un moment convivial autour d’un vin chaud offert par le comité d’animation du village.
.
Domaine alpin des Estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 30 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Solidarity event in partnership with Les p’tits flambeaux France Montagne
From 6:30pm: torchlight descent with ESF instructors, followed by a convivial moment over mulled wine offered by the village?s entertainment committee.
L’événement Descente aux flambeaux Les Estables a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal