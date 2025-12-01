Descente aux Flambeaux Le Tourchet Les Houches
Descente aux Flambeaux Le Tourchet Les Houches jeudi 25 décembre 2025.
Descente aux Flambeaux
Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 17:30:00
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
L’Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet et à destination des familles, une descente aux flambeaux en musique avec Mister Chaps !
.
Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 48 79 contact@esf-leshouches.com
English :
The Les Houches French Ski School is offering a torchlight descent with music and Mister Chaps on the Tourchet piste for families!
German :
Die französische Skischule von Les Houches bietet auf der Tourchet-Piste und für Familien eine Fackelabfahrt mit Musik und Mister Chaps an!
Italiano :
La Scuola francese di sci di Les Houches propone alle famiglie una discesa illuminata dalle fiaccole sulla pista Tourchet con la musica di Mister Chaps!
Espanol :
La Escuela de Esquí Francés de Les Houches ofrece a las familias un descenso de la pista Tourchet con antorchas y música de Mister Chaps
L’événement Descente aux Flambeaux Les Houches a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc