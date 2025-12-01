Descente aux Flambeaux Le Tourchet Les Houches

Descente aux Flambeaux

Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-12-25 17:30:00

L’Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet et à destination des familles, une descente aux flambeaux en musique avec Mister Chaps !

English :

The Les Houches French Ski School is offering a torchlight descent with music and Mister Chaps on the Tourchet piste for families!

German :

Die französische Skischule von Les Houches bietet auf der Tourchet-Piste und für Familien eine Fackelabfahrt mit Musik und Mister Chaps an!

Italiano :

La Scuola francese di sci di Les Houches propone alle famiglie una discesa illuminata dalle fiaccole sulla pista Tourchet con la musica di Mister Chaps!

Espanol :

La Escuela de Esquí Francés de Les Houches ofrece a las familias un descenso de la pista Tourchet con antorchas y música de Mister Chaps

