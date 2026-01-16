Descente aux Flambeaux Le Tourchet Les Houches
Descente aux Flambeaux Le Tourchet Les Houches jeudi 19 février 2026.
Descente aux Flambeaux
Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie
Début : 2026-02-19 18:00:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
L’Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet et à destination des familles, une descente aux flambeaux en musique avec DJ Kévin Keen !
Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 48 79 contact@esf-leshouches.com
English :
The Les Houches French Ski School is offering a torchlit descent of the Tourchet piste for families, with music by DJ Kévin Keen!
