Descente aux Flambeaux Le Tourchet Les Houches

Descente aux Flambeaux

Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie

L’Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet et à destination des familles, une descente aux flambeaux en musique avec DJ Kévin Keen !

Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 48 79 contact@esf-leshouches.com

English :

The Les Houches French Ski School is offering a torchlit descent of the Tourchet piste for families, with music by DJ Kévin Keen!

