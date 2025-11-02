Descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF Versant nord piste des Sapins Bagnères-de-Bigorre

Descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF

Versant nord piste des Sapins LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF

Renseignements à l’ESF

Heure variable en fonction du coucher du soleil.

.

Versant nord piste des Sapins LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 92 44

English :

Torchlight descent by ESF instructors

Information from ESF

Time varies according to sunset.

German :

Fackelabfahrt mit den ESF-Lehrern

Informationen bei der ESF

Uhrzeit variiert je nach Sonnenuntergang.

Italiano :

Discesa con fiaccole da parte degli istruttori FSE

Informazioni da parte di FSE

L’orario varia a seconda del tramonto.

Espanol :

Descenso de antorchas por instructores del FSE

Información del FSE

La hora varía en función de la puesta de sol.

