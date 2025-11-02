Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Descente aux flambeaux par les moniteurs de l'ESF Versant nord piste des Sapins Bagnères-de-Bigorre

Descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF Versant nord piste des Sapins Bagnères-de-Bigorre jeudi 1 janvier 2026.

Versant nord piste des Sapins LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-01

2026-01-01

Renseignements à l’ESF
Heure variable en fonction du coucher du soleil.
Versant nord piste des Sapins LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 92 44 

English :

Torchlight descent by ESF instructors
Information from ESF
Time varies according to sunset.

German :

Fackelabfahrt mit den ESF-Lehrern
Informationen bei der ESF
Uhrzeit variiert je nach Sonnenuntergang.

Italiano :

Discesa con fiaccole da parte degli istruttori FSE
Informazioni da parte di FSE
L’orario varia a seconda del tramonto.

Espanol :

Descenso de antorchas por instructores del FSE
Información del FSE
La hora varía en función de la puesta de sol.

L’événement Descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65