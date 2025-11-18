Descente aux flambeaux Petits & Grands feux d’artifice 11/02 à la station Aragnouet

Descente aux flambeaux Petits & Grands feux d’artifice 11/02

à la station PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-11 18:50:00

fin : 2026-02-11 19:25:00

2026-02-11

Descente aux flambeaux ouverte sur inscription auprès de l’Office de Tourisme

18h50 Descente flambeaux des Pitchounes avoir le niveau 1ère étoile tapis Ecole ! 50 enfants maximum! Flambeau 3€.

19h05 Descente aux flambeaux des Grands Enfants avoir niveau 3 ème étoiles téléski du Lac! 75 personnes maximum. Flambeau 3€ (vente à l’Office de Tourisme). 18h50 Boum de Sifflote. 18h55 Spectacle de feu.

19h15 la superbe équipe des monitrices et moniteurs de l’ESF de Piau réalisera cette descente aux flambeaux en simultané avec nos amis vacanciers! sympathique moment en perspective. 19h25 Feu d’artifice.

Chaque participant doit avoir 1 forfait de ski Animation uniquement en ski.

Animation modulable en fonction des conditions météo.

à la station PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Torchlight descent open on registration at the Tourist Office:

6:50 pm: Pitchounes torchlight descent must have 1st star level School carpet! 50 children maximum! Torch: 3?

7.05pm: Grands Enfants torchlight descent 3rd star level Lac ski lift! 75 people maximum. Torch: 3? (on sale at the Tourist Office). 6:50pm: Boum de Sifflote. 6:55pm: Fire show.

7.15pm: The superb team of ESF instructors from Piau will be leading the torchlight descent at the same time as our holiday-makers! 7.25pm: Fireworks display.

Each participant must have 1 ski pass Ski animation only.

Activities may vary according to weather conditions.

German :

Fackelabfahrt mit Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt möglich

18.50 Uhr: Fackelabfahrt der Pitchounes Sie müssen das Niveau 1ère étoile haben Teppich Ecole! maximal 50 Kinder! Fackel: 3?

19.05 Uhr: Fackelabfahrt der Grands Enfants (Große Kinder) mit dem 3. Sternenniveau Skilift Lac! 75 Personen maximal. Fackel: 3? (Verkauf im Tourismusbüro). 18.50 Uhr: Bumm von Sifflote. 18.55 Uhr: Feuershow.

19.15 Uhr: Das großartige Team der Skilehrerinnen und Skilehrer der ESF von Piau führt den Fackelzug gleichzeitig mit unseren Urlaubsfreunden durch! 19.25 Uhr: Feuerwerk.

Jeder Teilnehmer muss einen Skipass besitzen Animation nur auf Skiern.

Die Animation kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden.

Italiano :

Fiaccolata aperta su iscrizione all’Ufficio del Turismo:

18.50: Fiaccolata delle Pitchounes è richiesto un livello di 1a stella Tappeto scolastico! 50 bambini al massimo! Torcia: 3?

19.05: Fiaccolata dei Grands Enfants livello 3a stella skilift del Lac! 75 persone al massimo. Fiaccola: 3 € (in vendita presso l’Ufficio del Turismo). 18.50: Sifflote Boom. 18.55: Spettacolo di fuoco.

ore 19.15: La superba squadra di istruttori ESF del Piau parteciperà a questa fiaccolata in contemporanea con i nostri villeggianti! ore 19.25: Fuochi d’artificio.

Ogni partecipante deve avere 1 skipass Solo sci.

Le attività possono variare in base alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Descenso de antorchas abierto previa inscripción en la Oficina de Turismo:

¡18h50: Descenso de antorchas Pitchounes Se requiere nivel de 1ª estrella Alfombra escolar! 50 niños máximo Antorcha: 3?

19.05 h: Descenso con antorchas por los Grands Enfants 3er nivel de estrellas ¡Esquí del lago! 75 personas máximo. Antorcha: 3 euros (a la venta en la Oficina de Turismo). 18.50 h: Sifflote Boom. 18.55 h: Espectáculo de fuego.

19.15 h: El magnífico equipo de monitores de FSE de Piau participará en esta bajada de antorchas al mismo tiempo que nuestros veraneantes. 19h25: Fuegos artificiales.

Cada participante debe tener 1 forfait Sólo esquí.

Las actividades pueden variar en función de las condiciones meteorológicas.

