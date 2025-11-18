Descente aux flambeaux Petits & Grands feux d’artifice 18/02 Station de Piau Aragnouet

Descente aux flambeaux Petits & Grands feux d’artifice 18/02

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-18 19:00:00

fin : 2026-02-18 19:35:00

Date(s) :

2026-02-18

Descente aux flambeaux ouverte sur inscription auprès de l’Office de Tourisme

19h00 Descente flambeaux des Pitchounes avoir le niveau 1ère étoile tapis Ecole ! 50 enfants maximum! Flambeau 3€.

19h15 Descente aux flambeaux des Grands Enfants avoir niveau 3 ème étoiles téléski du Lac! 75 personnes maximum. Flambeau 3€ (vente à l’Office de Tourisme). 19h00 Boum de Sifflote. 19h05 Spectacle de feu.

19h25 la superbe équipe des monitrices et moniteurs de l’ESF de Piau réalisera cette descente aux flambeaux en simultané avec nos amis vacanciers! sympathique moment en perspective. 19h35 Feu d’artifice.

Chaque participant doit avoir 1 forfait de ski Animation uniquement en ski.

Animation modulable en fonction des conditions météo.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Torchlight descent open on registration at the Tourist Office:

7:00 p.m.: Pitchounes torchlight descent 1st star level required School carpet! 50 children maximum! Torch: 3?

7.15pm: Grands Enfants torchlight descent 3rd star level Lac ski lift! 75 people maximum. Torch: 3? (on sale at the Tourist Office). 7:00 pm: Boum de Sifflote. 7:05pm: Fire show.

7:25pm: The superb team of ESF instructors from Piau will carry out this torchlight descent at the same time as our vacationing friends! a great time ahead. 7.35pm: Fireworks.

Each participant must have 1 ski pass Ski animation only.

Activities may vary according to weather conditions.

German :

Fackelabfahrt mit Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt möglich

19.00 Uhr: Fackelabfahrt der Pitchounes Sie müssen das Niveau 1ère étoile haben Teppich Ecole! maximal 50 Kinder! Fackel: 3?

19.15 Uhr: Fackelabfahrt der Grands Enfants (Große Kinder) mit einem Niveau von 3 ème étoiles Skilift Lac! 75 Personen maximal. Fackel: 3? (Verkauf im Tourismusbüro). 19.00 Uhr: Bumm von Sifflote. 19.05 Uhr: Feuershow.

19.25 Uhr: Das großartige Team der Skilehrerinnen und Skilehrer der ESF von Piau führt die Fackelabfahrt gleichzeitig mit unseren Urlaubsfreunden durch! 19.35 Uhr: Feuerwerk.

Jeder Teilnehmer muss einen Skipass besitzen Animation nur auf Skiern.

Die Animation kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden.

Italiano :

Fiaccolata aperta su iscrizione all’Ufficio del Turismo:

ore 19.00: Fiaccolata di Pitchounes è richiesto un livello di 1a stella Tappeto scolastico! 50 bambini al massimo! Fiaccola: 3?

19.15: Fiaccolata per i Grands Enfants livello 3a stella skilift Lac! 75 persone al massimo. Fiaccola: 3 € (in vendita presso l’Ufficio del Turismo). ore 19.00: Festa di danza Sifflote. ore 19.05: spettacolo di fuoco.

ore 19.25: La superba squadra di istruttori ESF del Piau parteciperà a questa discesa con fiaccolata in contemporanea con i nostri villeggianti! Un grande momento di divertimento. ore 19.35: Fuochi d’artificio.

Ogni partecipante deve avere 1 skipass Solo sci.

Le attività possono variare in base alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Descenso de antorchas abierto previa inscripción en la Oficina de Turismo:

¡19.00 h: Descenso de antorchas Pitchounes Se requiere nivel de 1ª estrella Alfombra escolar! 50 niños máximo Antorcha: 3?

19.15 h: Descenso con antorchas para los Grands Enfants 3er nivel de estrellas ¡Esquí del lago! 75 personas máximo. Antorcha: 3 euros (a la venta en la Oficina de Turismo). 19.00 h: Fiesta de baile Sifflote. 19.05 h: Espectáculo de fuego.

19.25 h: El magnífico equipo de monitores de FSE de Piau participará en esta bajada con antorchas al mismo tiempo que nuestros veraneantes. Un gran momento por delante. 19h35: Fuegos artificiales.

Cada participante debe tener 1 forfait Sólo esquí.

Las actividades pueden variar en función de las condiciones meteorológicas.

