Descente aux flambeaux Petits & Grands feux d’artifice 25/02 à la station Aragnouet

Descente aux flambeaux Petits & Grands feux d’artifice 25/02

à la station PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 19:10:00

fin : 2026-02-25 19:50:00

2026-02-25

Descente aux flambeaux Petits & Grands feux d’artifice Descente aux flambeaux ouverte sur inscription auprès de l’Office de Tourisme

19h10 Descente flambeaux des Pitchounes avoir le niveau 1ère étoile tapis Ecole ! 50 enfants maximum! Flambeau 3€. 19h10 Boum de Sifflote.

19h30 Descente aux flambeaux des Grands Enfants avoir niveau 3 ème étoiles téléski du Lac! 75 personnes maximum. Flambeau 3€ (vente à l’Office de Tourisme). 19h15 Spectacle de feu.

19h35 la superbe équipe des monitrices et moniteurs de l’ESF de Piau réalisera cette descente aux flambeaux en simultané avec nos amis vacanciers! sympathique moment en perspective. 19h45 Feu d’artifice.

Chaque participant doit avoir 1 forfait de ski Animation uniquement en ski.

Animation modulable en fonction des conditions météo.

à la station PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Torchlight descent for young and old fireworks Torchlight descent open on registration at the Tourist Office:

7.10pm: Pitchounes torchlight descent must have 1st star level School carpet! 50 children maximum! Torch: 3? 7.10pm: Boum de Sifflote.

7.30pm: Grands Enfants torchlight descent 3rd star level Lac ski lift! 75 people maximum. Torch: 3? (on sale at the Tourist Office). 7.15pm: Fire show.

7.35pm: The superb team of ESF instructors from Piau will lead the torchlight descent at the same time as our holiday-makers! 7.45pm: Fireworks.

Each participant must have 1 ski pass Ski animation only.

Activities may vary according to weather conditions.

German :

Fackelabfahrt Klein & Groß Feuerwerk Fackelabfahrt nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt geöffnet

19.10 Uhr: Fackelabfahrt der Pitchounes Sie müssen das Niveau 1ère étoile haben Teppich Ecole! maximal 50 Kinder! Fackel: 3? 19.10 Uhr: Bumm von Sifflote.

19:30 Uhr: Fackelabfahrt der Grands Enfants (Große Kinder) mit einem Niveau von 3 ème étoiles Skilift du Lac! 75 Personen maximal. Fackel: 3? (Verkauf im Tourismusbüro). 19.15 Uhr: Feuershow.

19.35 Uhr: Das großartige Team der Skilehrerinnen und Skilehrer von Piau führt die Fackelabfahrt gleichzeitig mit unseren Feriengästen durch! 19.45 Uhr: Feuerwerk.

Jeder Teilnehmer muss einen Skipass besitzen Animation nur auf Skiern.

Die Animation kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden.

Italiano :

Fiaccolata per grandi e piccini fuochi d’artificio Fiaccolata aperta su iscrizione all’Ufficio del Turismo:

ore 19.10: Fiaccolata di Pitchounes è richiesto il livello di 1a stella Tappeto scolastico! 50 bambini al massimo! Fiaccola: 3? 19.10: Sifflote Boom.

19.30: Fiaccolata dei Grands Enfants livello 3a stella skilift Lac! 75 persone al massimo. Fiaccola: 3? (in vendita presso l’Ufficio del Turismo). 19.15: Spettacolo di fuoco.

ore 19.35: Il superbo team di istruttori ESF del Piau guiderà la discesa con la fiaccola contemporaneamente ai nostri villeggianti! ore 19.45: Fuochi d’artificio.

Ogni partecipante deve avere 1 skipass Solo sci.

Le attività possono variare in base alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Descenso con antorchas para grandes y pequeños fuegos artificiales Descenso con antorchas abierto previa inscripción en la Oficina de Turismo:

19.10 h: Descenso de antorchas Pitchounes Se requiere nivel de 1ª estrella ¡Alfombra escolar! ¡50 niños máximo! Antorcha: 3? 19.10 h: Sifflote Boom.

19.30 h: Bajada de antorchas de los Grands Enfants 3er nivel de estrellas ¡Esquí Lac! 75 personas máximo. Antorcha: 3? (a la venta en la Oficina de Turismo). 19.15 h: Espectáculo de fuego.

19.35 h: El magnífico equipo de monitores de FSE de Piau dirigirá el descenso con antorchas al mismo tiempo que nuestros veraneantes. 19h45: Fuegos artificiales.

Cada participante debe disponer de 1 forfait Sólo esquí.

Las actividades pueden variar en función de las condiciones meteorológicas.

