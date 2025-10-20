Descente aux Flambeaux Pla d’Adet et feu d’artifice SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Descente aux Flambeaux Pla d’Adet et feu d’artifice SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 1 janvier 2026.

Descente aux Flambeaux Pla d’Adet et feu d’artifice

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 18:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Organisée par l’Ecole de Ski Français (suivant conditions météo). Un moment magique visible depuis l’ensemble du front de neige (du télésiège de l’Adet jusqu’au tapis de l’Ecole).

Feu d’artifice à l’arrivée.

Rendez-vous au Pla d’Adet .

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Organized by the French Ski School (weather permitting). A magical moment visible from the entire snow front (from the Adet chairlift to the Ecole carpet).

Fireworks at the finish.

German :

Organisiert von der Französischen Skischule (je nach Wetterbedingungen). Ein magischer Moment, der von der gesamten Schneefront aus sichtbar ist (vom Adet-Sessellift bis zum Teppich der Schule).

Feuerwerk bei der Ankunft.

Italiano :

Organizzato dalla Scuola di sci francese (tempo permettendo). Un momento magico visibile da tutto il fronte neve (dalla seggiovia Adet al tappeto Ecole).

Fuochi d’artificio all’arrivo.

Espanol :

Organizado por la Escuela Francesa de Esquí (si el tiempo lo permite). Un momento mágico visible desde todo el frente de nieve (desde el telesilla Adet hasta la alfombra Ecole).

Fuegos artificiales en la meta.

L’événement Descente aux Flambeaux Pla d’Adet et feu d’artifice Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-20 par OT de St Lary|CDT65