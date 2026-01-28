Descente aux Flambeaux Pla d’Adet et feu d’artifice SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Descente aux Flambeaux Pla d’Adet et feu d’artifice
SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-11 18:30:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Organisée par l’Ecole de Ski Français (suivant conditions météo). Un moment magique visible depuis l’ensemble du front de neige (du télésiège de l’Adet jusqu’au tapis de l’Ecole).
Feu d’artifice à l’arrivée.
Rendez-vous au Pla d’Adet .
SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Organized by the French Ski School (weather permitting). A magical moment visible from the entire snow front (from the Adet chairlift to the Ecole carpet).
Fireworks at the finish.
