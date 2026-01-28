Descente aux Flambeaux Pla d’Adet et feu d’artifice SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Descente aux Flambeaux Pla d’Adet et feu d’artifice

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Organisée par l’Ecole de Ski Français (suivant conditions météo). Un moment magique visible depuis l’ensemble du front de neige (du télésiège de l’Adet jusqu’au tapis de l’Ecole).

Feu d’artifice à l’arrivée.

Rendez-vous au Pla d’Adet .

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

