Descente aux flambeaux Ecole Primaine Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 12 décembre 2025.
Ecole Primaine 2 rue des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 19:30:00
2025-12-12
A l’occasion du lancement des illuminations de Noël, l’APE les Gabelous propose une descente aux flambeaux.
Rendez-vous à 18h sur le parking de l’école primaire.
Animation offerte par la mairie et encadrée par l’APE .
Ecole Primaine 2 rue des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté apesaintlaurent@outlook.fr
