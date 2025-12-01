Descente aux flambeaux Ecole Primaine Saint-Laurent-en-Grandvaux

Descente aux flambeaux

Ecole Primaine 2 rue des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

A l’occasion du lancement des illuminations de Noël, l’APE les Gabelous propose une descente aux flambeaux.

Rendez-vous à 18h sur le parking de l’école primaire.

Animation offerte par la mairie et encadrée par l’APE .

Ecole Primaine 2 rue des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté apesaintlaurent@outlook.fr

