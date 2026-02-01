Descente aux flambeaux Sewen

Descente aux flambeaux

La station du Ballon d’Alsace s’illumine avec la traditionnelle descente aux flambeaux. À la tombée de la nuit, les moniteurs et leurs élèves dévalent la piste en formant un serpent lumineux, offrant un spectacle magique à admirer depuis le front de neige. Vin chaud et jus de pommes chaud offert par la station.

English :

The Ballon d?Alsace resort lights up with the traditional torchlight descent. As night falls, the instructors and their pupils descend the slopes in a luminous snake, offering a magical spectacle to be admired from the snow front. Mulled wine and hot apple juice offered by the resort.

