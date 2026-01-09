DESCENTE AUX FLAMBEAUX SOLIDAIRE Bolquère
DESCENTE AUX FLAMBEAUX SOLIDAIRE Bolquère jeudi 19 février 2026.
DESCENTE AUX FLAMBEAUX SOLIDAIRE
Avenue du Serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-19 19:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
DESCENTE AUX FLAMBEAUX SOLIDAIRE
19h30
Front de neige, Pyrénées 2000
Venez participer à la traditionnelle descente aux flambeaux des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Ski Français de Pyrénées 2000, accompagnés par les enfants du Ski Club de Bolquère Pyrénées 2000.
L’intégralité des fonds seront reversés aux associations: Petits Princes , Génération Montagne et Enfance et Montagne
Avenue du Serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42 infos@pyrenees2000.com
English :
TORCHLIGHT DESCENT
19h30
Snow front, Pyrénées 2000
Come and take part in the traditional torchlight descent by instructors from the Pyrénées 2000 French Ski School, accompanied by children from the Bolquère Pyrénées 2000 Ski Club.
All proceeds will be donated to the following associations: Petits Princes , Génération Montagne and Enfance et Montagne
