DESCENTE AUX FLAMBEAUX SOLIDAIRE

Avenue du Serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

DESCENTE AUX FLAMBEAUX SOLIDAIRE

19h30

Front de neige, Pyrénées 2000

Venez participer à la traditionnelle descente aux flambeaux des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Ski Français de Pyrénées 2000, accompagnés par les enfants du Ski Club de Bolquère Pyrénées 2000.

L’intégralité des fonds seront reversés aux associations: Petits Princes , Génération Montagne et Enfance et Montagne

.

Avenue du Serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42 infos@pyrenees2000.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TORCHLIGHT DESCENT

19h30

Snow front, Pyrénées 2000

Come and take part in the traditional torchlight descent by instructors from the Pyrénées 2000 French Ski School, accompanied by children from the Bolquère Pyrénées 2000 Ski Club.

All proceeds will be donated to the following associations: Petits Princes , Génération Montagne and Enfance et Montagne

L’événement DESCENTE AUX FLAMBEAUX SOLIDAIRE Bolquère a été mis à jour le 2026-01-09 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000